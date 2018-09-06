На американских кортах продолжается заключительный турнир сезона Большого шлема - Открытый чемпионат США по теннису. В мужской сетке соревнований спортсмены сражаются за выход в полуфинал турнира. Третьим полуфиналистом US Open стал японский теннисист Кеи Нисикори.

На американских кортах продолжается заключительный турнир сезона "Большого шлема" - Открытый чемпионат США по теннису. В мужской сетке соревнований спортсмены сражаются за выход в полуфинал турнира. Третьим полуфиналистом US Open стал японский теннисист Кеи Нисикори.В четвертьфинале 19-й сеяный японец в пятисетовом поединке оказался сильнее седьмой ракетки мира хорвата Марина Чилича. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4 в пользу Нисикори. Поединок продолжался 4 часа 12 минут.В борьбе за выход в финал японец сразится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Джон Миллман (Австралия).