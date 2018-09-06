Юлия Скрипаль собирается вернуться в Россию. Дочь Сергея Скрипаля ждет окончательного выздоровления бывшего сотрудника ГРУ.

Юлия Скрипаль собирается вернуться в Россию. Дочь Сергея Скрипаля ждетокончательного выздоровления бывшего сотрудника ГРУ.Племяннице Сергея Скрипаля удалось поговорить по телефону сосвоей двоюродной сестрой. ВикторияСкрипаль подтвердила, что Юлия планирует возвращение на родину. Она ждетокончания лечения отца. Пока же пострадавшая в инциденте в Солсбери девушкауделяет внимание физической форме – бегает по утрам."Она говорит, что хочет вылечить папу и после этогособирается вернуться в Россию", – пересказывает телефонный разговор сдвоюродной сестрой Виктория Скрипаль. Она отметила, что Юлия чувствует себянормально и даже занимается спортом.В то же время, некоторые детали не дают племяннице СергеяСкрипаля успокоиться. Так, сама позвонить Юлии она не может – телефонный номер,с которого та звонит, поддерживает лишь одностороннюю связь. Держит внапряжении и шумиха, которую раздувает Лондон вокруг этого дела – а также то,что сам Сергей до сих пор не выходит на связь.Виктория со слезами просит британские власти позволитьСкипалю хотя бы один раз позвонит его 90-летней матери. А возвращения на родинуего дочери родственники ждут с нетерпением. "Пусть Юля вернется домой. Ее все ждуттут", – заявила Виктория.Великобритания винит в отравлении Скрипалей Россию. Как заявила в марте премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, Москва несет ответственность либо за применение химоружия, либо за утерю контроля над ним. 5 сентября правоохранительные органы озвучили имена предполагаемых "отравителей" – Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй назвала их "сотрудниками ГРУ". А министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес возложил ответственность за инцидент в Солсбери, где были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, лично на президента России Владимира Путина, передает RT.В российском МИДе тем временем заявляют, что устали от постоянных публикаций фейков Лондоном. А дело Скрипалей назвали липовым.