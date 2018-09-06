Наказали за торговлю вне закона. По обращению потребителя, сотрудники Роспотребнадзора проверили владимирца, который торговал фруктами, овощами и бахчевыми вдоль проезжей части.

Наказали за торговлю "вне закона". По обращению потребителя, сотрудники Роспотребнадзора проверили владимирца, который торговал фруктами, овощами и бахчевыми вдоль проезжей части. Документов, подтверждающих происхождение и качество продукции, у него не оказалось. По данному факту составили протокол об административном правонарушении. По решению суда, предпринимателя оштрафовали на 1500 рублей, а товар конфисковали.