Пневмония или пытки: что же убило заключённого? Гор Овакимян отсидел во владимирской ИК-6 четыре года из восьми. Раз в месяц звонил домой, но однажды звонки прекратились. Оказалось, что молодой человек скончался. Сейчас дело о смерти передано в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. В подробностях разбирался Константин Миронов.

Пневмония или пытки: что же убило заключённого? Гор Овакимян отсидел во владимирской ИК-6 четыре года из восьми. Раз в месяц звонил домой, но однажды звонки прекратились. Оказалось, что молодой человек скончался. Сейчас дело о смерти передано в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. В подробностях разбирался Константин Миронов.Дело о смерти заключенного Гора Овакимяна получило новое развитие. Напомним, осужденный отбывал наказание за наркотики в Мелеховской ИК-6. В начале июня мать погибшего перестала получать звонки от своего сына и, насторожившись, поехала в колонию, где узнала страшное – её сына уже нет в живых. При этом Овакимян скончался 6 числа, а телеграмму родственники получили уже 11, когда прибыли в колонию.Анна Симанян, тётя осуждённого: "Это не описать, это надо показывать просто. Там работали электрошокером, там дубинкой работали, коленки сломаны, пальцы сломаны. Половые органы сломаны. И потом... шестого умер, нам телеграмму отправили одиннадцатого. В тот день, когда мы были уже в колонии, понимаете? Это очевидное убийство".Овакимян обратился в медчасть колонии с жалобами на плохое самочувствие, и только через несколько часов его отправили в ИК-3, где он и скончался. Родственникам врачи сказали, что причиной смерти стала двухсторонняя пневмония. Но родные усомнились в этом, увидев на теле Гора синяки и кровоподтёки. К нам попало видео, на котором, предположительно, один из представителей ИК-3 отвечает на вопросы родственников по поводу телесных повреждений."Значит, телесные повреждения какие? Имеется мозоль на левой стопе. Но это же не приведет к смерти - мозоль, правильно? На коленях были ссадины, давностью где-то две недели, они были помазаны зеленкой. То есть я говорю, как есть. Поэтому вы напрасно тут мне пытаетесь… Так же, как и мозоль, тоже была обработана зеленкой. Так что это не свежая фигня".Как считает правозащитник Борис Ушаков, сотрудники колонии пытались скрыть криминальный характер смерти осужденного и даже избавиться от тела, похоронив его как невостребованного или кремировать. При этом, по словам Ушакова, на вскрытии тела человека, смерть которого явно криминальная, представителей следствия не было и в помине - только прокурор.Борис Ушаков, правозащитник: "В его присутствие патологоанатом, не имеющий на это каких-либо законных оснований, вскрывал криминальное тело, и он этого не отрицает. Он данное дело не пресёк, в следствие не сообщил. Теперь из-за их действий непосредственно нету доказательств у следствия, а то бишь нету протокола осмотра места происшествия, им не сообщили – они не провели и одежды на которой могли бы установится следы третьих лиц, кто его убивал".Только после аудиенции лично у руководителя регионального Следкома, генерала Еланцева, дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Владимирской области. Правозащитник Борис Ушаков идёт знакомиться со следственной группой, которая будет проводить расследование. На руках повторно проведенная судебно-медицинская экспертиза. И вот к каким заключениям пришли специалисты:"При судебно-медицинской экспертизе трупа Овакимяна Г.Г. обнаружены:Множественные кровоподтёки и кровоизлияния в мягких тканях подмышечных областей, верхних и нижних конечностей, поясничной области. Вышеуказанные повреждения путём гемолиза и миолиза привели к развитию посттравматического острого пигментного нефроза, осложнившегося острой почечной недостаточностью, лейкоцитарной пневмонией, острым респираторным дистресс-синдромом, отёком лёгких. Таким образом, данные телесные повреждения причинили ТЯЖКИЙ вред здоровью и привели к расстройству жизненно-важных функций организма, что привело к смерти потерпевшего…"Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "В настоящее время продолжается детальное изучения обстоятельств смерти Гора Овакимяна, и по совокупности собранного материала будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. Сейчас уголовное дело рассматривается по факту, а задача предварительного расследования – установить круг лиц, возможно причастных к смерти Гора Овакимяна".Сейчас возбуждено 2 уголовных дела по факту причинения Гору Овакимяну смерти по неосторожности, в силу ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть заключённого.