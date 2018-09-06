В Лондоне уже перестали отличать официальную позицию и материалы СМИ. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире программы 60 минут, комментируя заявление британских властей о причастности к делу Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

В Лондоне уже перестали отличать официальную позицию и материалы СМИ. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире программы "60 минут", комментируя заявление британских властей о причастности к делу Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова."Ситуация с расследованием дела об отравлении Скрипалей становится просто абсурдной, не выдерживающей никакой критики, — считает Мария Захарова. — Британская сторона выдвигает одно обвинение за другим, не предоставляя при этом никаких доказательств. То количество версий, которое мы слышали за пять месяцев от британских СМИ — такого просто никогда не было"."Великобритания пытается заставить Россию начать оправдываться и доказывать свою невиновность, — добавила дипломат. — Но Россия не имеет никакого отношения ни к событиям в Солсбери, ни к Эймсбери. Официальная позиция Москвы — начать взаимодействие по линии правоохранительных органов. Россия настаивает на том, чтобы были предоставлены все материалы по делу Скрипалей. И, несмотря на все хамство и бесконечные голословные обвинения, Россия открыта к взаимодействию".Прокуратура Великобритании 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе — покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.Британский премьер-министр Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявленные обвинения, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.