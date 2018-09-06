Официальный представитель МИД России отметила несовпадения в данных о подозреваемых в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Мария Захарова прокомментировала свое отношение к снимкам мужчин, опубликованных властями Великобритании.

Официальный представитель МИД России отметиланесовпадения в данных о подозреваемых в причастностик отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вчастности, Мария Захарова прокомментировала свое отношение к снимкам мужчин, опубликованныхвластями Великобритании.По словамспикера российского внешнеполитического ведомства, названные подозреваемымилюди на разных снимках с камер видеонаблюдения были запечатлены наодинаковом фоне. По загадочным обстоятельствам совпадает и время съемки.Данныенесостыковки дают повод считать, что это или наложенные поверх снимка датаи время, или это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходитьодновременно". "Это такой, знаете, уже троллинг уровня "бог", —заявила Мария Захарова в передаче "60 минут"на канале "Россия-1".Материал дополняется