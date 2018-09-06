Официальный представитель МИД России отметила
несовпадения в данных о подозреваемых в причастности
к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В
частности, Мария Захарова прокомментировала свое отношение к снимкам мужчин, опубликованных
властями Великобритании.
Официальный представитель МИД России отметила
несовпадения в данных о подозреваемых в причастности
к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В
частности, Мария Захарова прокомментировала свое отношение к снимкам мужчин, опубликованных
властями Великобритании.
По словам
спикера российского внешнеполитического ведомства, названные подозреваемыми
люди на разных снимках с камер видеонаблюдения были запечатлены на
одинаковом фоне. По загадочным обстоятельствам совпадает и время съемки.
Данные
несостыковки дают повод считать, что это или наложенные поверх снимка дата
и время, или это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить
одновременно". "Это такой, знаете, уже троллинг уровня "бог", —
заявила Мария Захарова в передаче "60 минут"
на канале "Россия-1".
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