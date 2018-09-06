Сейсмическую активность магнитудой пять с половиной зафиксировали ночью на глубине 10 километров, в Челябинской области. Эпицентр был в районе городе Катав-Ивановск, там ввели режим ЧС.

Сейсмическую активность магнитудой пять с половиной зафиксировали ночью на глубине 10 километров, в Челябинской области. Эпицентр был в районе городе Катав-Ивановск, там ввели режим ЧС.В шести многоквартирных домах обнаружили трещины. Повреждены детские сады, школы, поликлиника, а также индустриальный техникум. Из больницы эвакуировали пациентов и персонал. В школах отменили занятия.Утром землетрясение повторились. Толчки ощутили также жители Башкирии и Свердловской области, уточняет телеканал "Россия 24". Информации о пострадавших нет.