Похищенное имущество злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила на покупку спиртного.

4 сентября текущего года следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней ранее судимой местной жительницы по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).С заявлением по факту кражи из частного дома в полицию обратился 30-летний житель Судогодского района. Материальный ущерб мужчина оценил в почти 5 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой в совершении преступления. Ей оказалась 20-летняя ранее судимая местная жительница.Установлено, что накануне девушка вместе с потерпевшим распивала спиртные напитки в лесном массиве. Воспользовавшись моментом, когда мужчина, находясь в состоянии опьянения, уснул, фигурантка проникла в его дом, откуда похитила деньги и банковскую карту. На следующий день у девушки снова возник противоправный умысел. Зная, что мужчина находится на работе, она снова проникла в его дом и похитила мобильный телефон.Похищенное имущество злоумышленница продала, а вырученные деньги потратила на покупку спиртного.Расследование уголовного дела продолжается.