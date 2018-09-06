Молодой человек не приходил в военкомат без уважительных причин

Молодой человек не приходил в военкомат без уважительных причин22-летнего жителя Суздаля оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от армии, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.Он пытался избежать призыва с октября по 23 ноября 2017 года. Молодой человек не приходил в военкомат без уважительных причин, чтобы пройти комиссию. Он так и не предоставил документы, подтверждающие законность его отсутствия.Суд признал юношу виновным. Он заплатит штраф и должен будет пройти комиссию.