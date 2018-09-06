Из одиннадцати дачных домов сообщники похитили наиболее ценное имущество на сумму, превышающую 1 млн рублей.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 22-х и 27-летнего местных жителей. Сообщникам предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в период с октября прошлого года по февраль текущего года обвиняемые незаконно проникали в дачные дома, расположенные на территории Петушинского района, откуда похищали оставленные владельцами на зимний период электроинструменты, бытовую технику и другие ценные вещи.В ходе следствия установлена причастность местных жителей к совершению одиннадцати имущественных преступлений. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 миллион рублей.Фигуранты, один из которых ранее судим за совершение аналогичных преступлений, были задержаны полицейскими в ходе проведения оперативных мероприятий на территории одной из районных деревень. Часть похищенного имущества в настоящее время изъята.Обвиняемые признали свою вину полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.