Жюри присяжных в суде в американском Чикаго (штат Иллинойс) признало полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в убийстве 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда, что привело к массовым акциям протеста.

Жюри присяжных в суде в американском Чикаго (штат Иллинойс) признало полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в убийстве 17-летнего темнокожего подростка Лакуана Макдональда, что привело к массовым акциям протеста.Решение было вынесено в минувшую пятницу, 5 октября, а само убийство произошло в октябре 2014 года. Тогда Ван Дайк утверждал, что вынужден был открыть огонь, так как подросток якобы угрожал ему ножом на городском шоссе. Между тем на опубликованной полицией видеозаписи произошедшего видно, как Ван Дайк и два его сослуживца подъехали к трассы Макдональду, который шел по трассе, и сразу стреляет в подростка. Было установлено, что в Макдональда выпустили 16 пуль. полицейский был отстранен от службы, обвинен в убийстве и отдан под суд.После появления видеозаписи гибели Макдональда, в Чикаго прошли многотысячные демонстрации. В результате мэр города уволил начальника полиции и объявил о масштабной реформе органов правопорядка. Ван Дайк был признан виновным в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Суд отказал ему в освобождении под залог до вынесения приговора. Он был взят под стражу в зале суда. Дата оглашения окончательного вердикта пока неизвестна.Это первый в Чикаго случай за последние около 50 лет, когда полицейского признают виновным в совершении неоправданного или предумышленного убийства во время несения службы, пишет ТАСС.