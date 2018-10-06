Заключительный поединок дня в Континентальной хоккейной лиге состоялся в Балашихе, где омский Авангард принимал рижское Динамо. Встреча завершилась победой омских хоккеистов со счетом 5:2.

Заключительный поединок дня в Континентальной хоккейной лиге состоялся в Балашихе, где омский "Авангард" принимал рижское "Динамо". Встреча завершилась победой омских хоккеистов со счетом 5:2.Номинальные хозяева смогли открыть счет уже на 28-й секунде матча, когда отличился Сергей Широков. Более того, еще в первом периоде подопечные Боба Хартли смогли развить свое преимущество и забить еще раз – гол на счету Кирилла Семенова.Во второй десятиминутке хоккеисты "Авангарда" сделали счет совсем разгромным благодаря шайбам Коди Франсона и Ильи Михеева. Однако после большого перерыва гости сократили отставание до двух шайб после голов Матиаса Мюттюнена и Линуса Винделля. Впрочем, последнее слово все равно осталось за омичами – на 55-й минуте Вилле Покка установил окончательный счет матча – 5:2 в пользу "Авангарда", который продлил свою победную серию до восьми матчей.Омский клуб набрал 26 очков и занимает второе место на "Востоке". Рижане в свою очередь с 13 баллами располагаются на шестой позиции "Запада".