Художник Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины Девочка с воздушным шаром, проданной в субботу на лондонском аукционе.

Художник Бэнкси отреагировал на самоуничтожение своей картины "Девочка с воздушным шаром", проданной в субботу на лондонском аукционе.Одна из самых известных работ Бэнкси ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов. Сразу же после объявления о продаже в картинной раме включился шредер (измельчитель бумаги), уничтоживший почти 50% полотна."Продается, продается, продано", — написал художник, опубликовав в инстаграме фотографию с аукциона."Девочка с воздушным шаром" написана в 2006 году. Работа была оформлена в позолоченную раму, в которую, как оказалось, заранее был встроен шредер.Пока неизвестно, как решил поступить покупатель работы. Оставит ли "испорченную" картину себе или потребует компенсации. Ценители искусства уже предположили, что такая "варварская" акция может даже повысить стоимость картины.