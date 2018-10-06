Конструкторы Военно-промышленной компании намерены усилить вооружение боевой машины пехоты Бумеранг пушкой и ракетами.

Конструкторы Военно-промышленной компании" намерены усилить вооружение боевой машины пехоты "Бумеранг" пушкой и ракетами. Как рассказали ТАСС разработчики, технические характеристики БМП позволяют установить на платформу 57-мм пушку "Кинжал" и ракеты "Атака".В целом, заказчик может купить "Бумеранги" с различными модулями под свои потребности. Платформа "Бумеранг" в варианте БМП в базе оснащается 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет". Поставки БМП в войска ожидаются в 2019 году.