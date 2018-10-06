Новый фрегат Адмирал Макаров прибыл в Севастополь, в порт своего постоянного базирования. На пути к месту приписки он побывал на учениях в Средиземном море и прошел в строю кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге.

Новый фрегат "Адмирал Макаров" прибыл в Севастополь, в порт своего постоянного базирования. На пути к месту приписки он побывал на учениях в Средиземном море и прошел в строю кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге.Фрегат создан по проекту "Буревестник" в Калининграде на верфях завода "Янтарь". Всего Черноморский флот получит 6 таких кораблей, сообщает телеканал "Россия 24"."Адмирал Макаров" среди прочего вооружен крылатыми ракетами "Калибр", есть и площадка для палубных вертолётов.