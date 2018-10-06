В столице Японии завершается крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов Rakuten Japan Open. За титул чемпиона в этом сезоне сыграет россиянин Даниил Медведев, который начинал состязания в Токио с квалификации, но дошел до финала.

В столице Японии завершается крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов Rakuten Japan Open. За титул чемпиона в этом сезоне сыграет россиянин Даниил Медведев, который начинал состязания в Токио с квалификации, но дошел до финала.В матче 1/2 финала наш спортсмен обыграл бывшего соотечественника Дениса Шаповалова, который выступает за Канаду. Счет матча 6:3, 6:3 в пользу нашего игрока, для которого этот финал станет третьим в сезоне. Ранее Медведев выиграл в Сиднее и Уинстон-Сейлеме.