Посольство России направило в министерство иностранных дел Великобританию ноту с требованием немедленно поделиться фактами, на основании которых были сделаны выводы о якобы предпринимавшихся попытках РФ провести кибератаки против Лондона.

Посольство России направило в министерство иностранных дел Великобританию ноту с требованием немедленно поделиться фактами, на основании которых были сделаны выводы о якобы предпринимавшихся попытках РФ провести кибератаки против Лондона.Об этом РИА Новости рассказал представитель дипломатической миссии, напомнив, что 4 октября постоянный представитель Великобритании при Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон обвинил Москву в попытках ГРУ вторгнуться в компьютерные системы Форин-офиса и военной лаборатории в Портон-Дауне.Российскую военную разведку также обвинили в краже информации с электронной почты небольшой британской телевизионной компании.Сотрудник посольства РФ в Лондоне отметил, что отказ британцев от диалога и предоставления российской стороне каких-либо доказательств говорит о том, что их просто нет.Он подчеркнул, что слова об интересах национальной безопасности выглядят, как уловка, которая не может никого убедить и только "сеют атмосферу страха и недоверия в британском обществе".Дипломат обратил внимание агентства, что, несмотря на антироссийскую риторику в официальных британских кругах говорят о необходимости диалога с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес.