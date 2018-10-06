Как нашли недокументированные чипы китайского происхождения в серверах Apple и Amazon, новости битвы смартфонов за фото-Олимп и до какого возраста можно участвовать в турнирах по компьютерным играм? Главные технологические темы уходящей недели в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

Как нашли недокументированные чипы китайского происхождения в серверах Apple и Amazon, новости битвы смартфонов за фото-Олимп и до какого возраста можно участвовать в турнирах по компьютерным играм? Главные технологические темы уходящей недели в большой итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Главные новости этой недели сильно напоминают не лучшие образцы фантастической литературы. В первую очередь это относится к очередной истории о кибершпионаже: если верить американской прессе, раскрыта очередная масштабная операция китайских спецслужб против США. Китайская разведка якобы проникла в цепочки поставки оборудования для нескольких десятков американских компаний, внедрив в поставляемое из Китая оборудования крошечные шпионские чипы.— Первую в истории соцсеть для передачи мысленных сигналов испытали на игре в "Тетрис". Трое участников получили возможность напрямую передавать и получать мысленные сигналы.— Человек, которого принято называть "отцом" всемирной сети, Тим Бернерс-Ли, объявил о запуске стартапа Inrupt, цель которого — создание приложений, реализующих исключительное право пользователя на управления собственными данными. В случае реализации такая технология может подорвать основанные именно на сборе и анализе пользовательских данных ради таргетирования рекламы бизнес-модели интернет-гигантов вроде Google и Facebook.— Возможности камер новых "айфонов" позволили им подобраться к вершине рейтинга DxOMark. Однако лидера — китайский камерофон Huawei P20 Pro — сместить с первого места новинкам Apple не удалось.— Nokia, тем временем, вернувшись в прошлом году на рынок смартфонов, настойчиво пытается снова пробиться в лидеры. Владеющая финским брендом компания HMD Global представила в Лондоне своего рода "бюджетный флагман", Nokia 7.1. Цена в России — около 20 тысяч рублей.— На выставке "Игромир", проходившей на этой неделе в Москве, команде Вестей.net удалось найти уголок, где мы вновь почувствовали себя молодыми и даже перспективными. В рамках выставки компания Lenovo вывела в свет команду российских игроков в CS:GO Iron Legion. Самым младшим из них — за 50, а старшие перешагнули 70-летний рубеж.