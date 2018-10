На Первом канале назвали победителя шоу Голос 60+. Заветный миллион рублей достался подопечной Пелагеи Лидии Музалевой.

На Первом канале назвали победителя шоу "Голос 60+". Заветный миллион рублей достался подопечной Пелагеи Лидии Музалевой.В суперфинале за главный приз боролись Сергей Манукян, Евгений Стругальский, Лидия Музалева и Николай Арутюнов. Песни, исполненные финалистами, вызвали неоднозначную реакцию публики.Первым трем исполнителям подобрали хорошо известные российскому слушателю композиции. Манукян спел "Нежность" из фильма "Три тополя на Плющихе", Стругальский – "Песню старого извозчика", Музалева – берущее за душу произведение "Я когда-то была молодая". Арутюнова же вынудили петь хит I can't get no скандальных британских рок-н-рольщиков The Rolling Stones.Учитывая, что аудитория у "Голоса 60+" довольно возрастная, Арутюнов практически был обречен на провал. Зрителю не понравился не исполнитель, а сама песня, непонятная и чуждая взрослому поколению телезрителей. В результате из гонки выбыли Манукян и Арутюнов, показывавший до этого довольно неплохой результат и успевший обзавестись поклонниками.Победителем же шоу стала 62-летняя Лидия Музалева. Она обошла Евгения Стругальского всего на 3% – за певицу проголосовали 51,7% зрителей. Евгений после оглашения результата нашел в себе силы обратиться к публике. "Я был счастлив, принимая участие в конкурсе", – сказал он, покидая сцену.После программы в Сети разгорелся нешуточный скандал. Народ выразил свое возмущение результатами шоу. Многие в довольно нецензурной форме потребовали от продюсеров "переиграть" финал, дав всем участникам одинаково популярные песни, а не "шулерить" и "подтасовывать" любимчикам.