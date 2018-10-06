В субботу атомный авианосец ВМС США Гарри Трумэн с кораблями сопровождения встал на якорь в заливе Стокс-бэй вблизи английского города Портсмут.

В субботу атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" с кораблями сопровождения встал на якорь в заливе Стокс-бэй вблизи английского города Портсмут. 8-я авианосная ударная группа патрулировала Северную Атлантику и теперь пришла в Великобританию с визитом, пишет "Интерфакс".Ожидается, что "Гарри Трумэн" останется в Портсмуте до 10 октября. Дальнейшие планы американских адмиралов пока неизвестны обществу: авианосец может отправиться на усиление американской группировки в Средиземном море, или принять участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018 у берегов Норвегии.