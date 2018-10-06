ВВС Нидерландов подняли в воздух два истребителя для сопровождения летевшего в Амстердам самолета, на борту которого из-за агрессивного пассажира произошла потасовка.

Из-за агрессивного поведения 29-летнего американца, спровоцировавшего потасовку на борту самолета, летевшего в Амстердам из Абу-Даби, ВВС Нидерландов подняли в воздух два истребителя.Истребитель сопровождал самолет до посадки в аэропорту Схипхол, на которую было получено специальное разрешение.В результате инцидента несколько пассажиров получили легкие травмы (синяки). Буйного американца после задержания доставили в психиатрическое медицинское учреждение для обследования, передает РИА Новости.