К 200-летию Грозного местные кондитеры изготовили шестиметровый торт весом более тонны. Кулинарный шедевр разрезали на юбилейном вечере мэр столицы Чеченской Республики Ибрагим Закриев и старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат.

К 200-летию Грозного местные кондитеры изготовили шестиметровый торт весом более тонны. Кулинарный шедевр разрезали на юбилейном вечере мэр столицы Чеченской Республики Ибрагим Закриев и старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат.Уникальный многоярусный торт выполнен в национальном стиле: с четырех сторон его украшают точные копии чеченских родовых башен, увенчан он также белоснежной башней, а на ярусах размещены женские и мужские фигуры в национальных костюмахДень города Грозного отмечается ежегодно 5 октября, напоминает РИА Новости. В этом году отпраздновать юбилей в столицу республики съехались тысячи гостей, среди которых — вице-премьер правительства России Виталий Мутко, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава Татарстана Рустам Минниханов, мэры более 70 российских городов, спортсмены, политики, а также принц Бахрейна Шейх Халид бин Хамад бин Иса Аль Халифа и министр правительства ОАЭ Нхаян бин Мубарак Аль Нхаян.Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи по приказу генерала Алексея Ермолова была построена крепость "Грозная". В советское время город считался крупнейшим промышленным и нефтеперерабатывающим центром на юге страны. В середине 90-х годов прошлого века и начале нынешнего город и вся его инфраструктура были полностью разрушены в ходе военных кампаний, но в начале 2000-х годов он был восстановлен и приобрел совершенно новый облик.