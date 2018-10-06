Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы вынуждены обходиться без горячего водоснабжения.

Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. Перебои с горячей водой в квартирах киевлян возникли из-за перебоев с поставками газа, пояснил мэр."Что нужно сделать, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. Чем? Газом. А газа нам не дают", — заявил градоначальник, его шутку приводит издание "Украинская правда".Свои проблемы с горячим водоснабжением Кличко решает с помощью бойлера. Однако признает, что установка и пользование этой системы не всем киевлянам по карману.Ранее сообщалось, что в украинской столице почти все лето 2018 года не было горячей воды. В некоторых районах Киева она отсутствует до сих пор — по разным подсчетам, это порядка трех тысяч многоквартирных домов (всего – около девяти тысяч зданий по всему Киеву).Перебои с горячим водоснабжением в Киеве связаны с задолженностью "Киевтеплоэнерго" "Нафтогазу Украины". Кличко намеревался подать в суд на "Нафтогаз", однако недавно стало известно, что в ближайшее времени "Нафтогаз Украины" и "Киевтеплоэнерго" все-таки планируют заключить договор о поставках газа.