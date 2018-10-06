Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор успешно прошел процедуру взвешивания перед боем против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Весы под Макгрегором показали вес в 154,5 фунтов, что равнозначно 70,08 килограмма.

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор успешно прошел процедуру взвешивания перед боем против россиянина Хабиба Нурмагомедова.Весы под Макгрегором показали вес в 154,5 фунтов, что равнозначно 70,08 килограмма, сообщает Спорт24.Ru. Ирландец взвешивался уже после Нурмагомедова, вес которого составил требуемые для легкой весовой категории 70,3 килограмма.Бой Нурмагомедов – Макгрегор состоится в ночь с шестого на седьмое октября в Лас-Вегасе.