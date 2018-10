Американская The New York Times снова критикует гардероб Мелании Трамп: на сафари в Кении первая леди США надела на голову белый пробковый шлем, который газета называет традиционным символом европейского колониализма. Для некоторых людей выбор головного убора, так тесно связанного с эксплуатацией африканцев - большая ошибка на глобальной сцене, пишет газета.

Американская The New York Times снова критикует гардероб Мелании Трамп: на сафари в Кении первая леди США надела на голову белый пробковый шлем, который газета называет традиционным "символом европейского колониализма". Для некоторых людей, особенно знакомых с историей Африки, выбор головного убора, так тесно связанного с эксплуатацией африканцев — большая ошибка на глобальной сцене, пишет газета.For some, the sight of Melania Trump on a Kenyan safari wearing a white pith helmet — a common symbol of European colonial rule — was a glaring mistake https://t.co/p7dq5ZpGIr— The New York Times (@nytimes) 5 октября 2018 г.Правда, самой вопиющей ошибкой Мелании Трамп, по мнению автора статьи, остается поездка в центр содержания детей иммигрантов в Техасе, разлученных с родителями, в куртке с надписью "Мне все равно, а тебе?"Первая леди США посетила Кению в ходе своего африканского турне после Ганы и Малави. Последней остановкой стал Египет, куда Мелания Трамп прибыла в субботу, 6 октября. В аэропорту Каира ее встречала супруга президента Египта Абель Фаттаха ас-Сиси Интисар, передает РИА Новости. Поездка Мелании Трамп направлена на поддержку усилий по охране здоровья и благосостояния детей.Ее супруга, президента США Дональда Трампа ранее не раз обвиняли в расизме из-за оскорбительных высказываний о странах третьего мира. Сообщалось, в частности, что на совещании по иммиграции с членами Конгресса США Трамп назвал некоторые развивающиеся страны "гадюшниками" (другой смягченный вариант перевода — "вонючие дыры"). В этом контексте, в частности, якобы были упомянуты Гаити, Сальвадор и ряд государств Африки. Сам Трамп позже заявил, что ругательства, вызвавшие политический скандал в Вашингтоне, ему приписали демократы.