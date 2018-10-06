Станции Московского метрополитена Выхино и Курская в пятницу вечера проверяли оперативники после анонимных сообщений об угрозе взрыва. По результатам проверки опасных предметов не обнаружено.

Станции Московского метрополитена "Выхино" и "Курская" в пятницу вечера проверяли оперативники после анонимных сообщений об угрозе взрыва. По результатам проверки опасных предметов не обнаружено.Как уточнили ТАСС в экстренных службах, женщина на станции "Выхино" якобы услышала, как двое молодых людей грозили "отомстить за станцию "Курская". На указанных станциях проверяли на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов, при этом обе станции работали в штатном режиме.