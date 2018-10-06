В городе Донецк Ростовской области в больницу попал мужчина с ножом в голове. Сейчас он находится в реанимации. По словам источника в полиции, мужчина сам воткнул себе нож в голову, а потом вызвал правоохранителей.

В городе Донецк Ростовской области в больницу попал мужчина с ножом в голове. Сейчас он находится в реанимации.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону, сообщение о несчастье поступило в местную полицию в минувшую пятницу. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, мужчину госпитализировали.По словам источника в полиции, мужчина сам воткнул себе нож в голову, а потом вызвал правоохранителей. Источник утверждает, что пострадавший находился в полном сознании. По предварительным данным, этот мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данному факту организована проверка.