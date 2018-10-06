Автомобиль Infiniti вылетел на полосу встречного движения и врезался в Ладу, водитель которой не успел предпринять каких-либо действий и уйти от столкновения. Момент ДТП попал в объектив регистратора, установленного в салоне протараненной легковушки.

Участник аварии, произошедшей, по его утверждению, в минувшую среду, 3 октября, на проспекте Давыдова в Челябинске, разместил в сети запись с регистратора, установленного в салоне его автомобиля.На съемке видно, что водитель Infiniti не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в "Ладу".События развивались стремительно и мужчина, находившийся за рулем легковушки, не успел предпринять никаких действий, чтобы уйти от столкновения.О пострадавших в результате произошедшего не сообщалось.