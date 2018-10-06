Николай Басков высказался о смерти своей давней подруги Монтсеррат Кабалье. Певца шокировала трагическая новость.

Николай Басков высказался о смерти своей давней подруги Монтсеррат Кабалье. Певца шокировала трагическая новость."Огромная и совершенно невосполнимая потеря для меня и для всей мировой музыки", – заявил Николай в беседе с журналистом Комсомольской правды".Басков выразил соболезнования семье Монтсеррат. "Плачу вместе с ними. Я не могу в это поверить... Мы познакомились в 2000 году", – сказал певец.Артисты дружили 18 лет. "Для меня это целая жизнь, я ведь с детства был фанатом этой великой женщины. Простите, что немногословен, эта трагедия в голове не укладывается", – отметил Николай.Басков был не только учеником и партером Кабалье, он был настоящим другом оперной дивы, вхожим в ее дом. Монтсеррат считала Николая своим вокальным сыном.Напомним, Кабалье скончалась 6 октября после долгой болезни. Ей было 85 лет. Свои последние дни Монтсеррат провела в одной из клиник Барселоны.