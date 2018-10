Получивший Нобелевскую премию 74-летний французский физик Жерар Муру оказался в центре сексистского скандала. Журналисты вспомнили ролик, в котором ученый снялся в 2010 году. В нем Мур танцевал со студентками. Физика назвали альфа-самцом и обвинили в неуважительном отношении к женщин.

Получивший Нобелевскую премию 74-летний французский физик Жерар Муру оказался в центре сексистского скандала. Журналисты вспомнили ролик, в котором ученый снялся в 2010 году. В нем Мур танцевал со студентками. Физика назвали "альфа-самцом" и обвинили в неуважительном отношении к женщинам, сообщает For Better Science.На опубликованных ниже кадрах запечатлены студенты и профессоры французского научно-исследовательского института École Polytechnique, где Муру сейчас преподает.Клип был снят в рамках рекламной кампании международного проекта Extreme Light Infrastructure (ELI), организаторы которого призывали европейские государства объединиться ради науки и построить огромную лазерную установку.Журналистам не понравилась сцена, в которой преподаватель танцует в окружени молодых студенток, начинающих физиков."Девушки демонстрируют свои ноги и другие части тела, двигаясь вокруг ученых-мужчин. В одной из сцен они даже имитируют стриптиз. И все это, чтобы понравиться Муру", — пишет автор For Better Science.Скандал докатился до представителей Нобелевского комитета. Генеральный секретарь академии Йоран Ханссон не одобрил сюжет клипа, однако отметил, что лишать премии ученого за такое нельзя."Такой клип не стоило снимать и выкладывать в Сеть. Тем не менее, мы вручаем премию не за видео, а за научные достижения", — отметил Ханссон.Большинству интернет-пользователей клип Муру понравился. Зрители оценили, как видеоряд, так и песню, под которую танцуют герои ролика.