Накануне боя за звание чемпиона ведущего американского промоушена в смешанных единоборствах UFC стало известно, сколько заработают участники поединка, россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. В финансовой бою наш спортсмен уступил.

Накануне боя за звание чемпиона ведущего американского промоушена в смешанных единоборствах UFC стало известно, сколько заработают участники поединка, россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор. В финансовой "бою" наш спортсмен уступил.Абсолютный бойцовский чемпионат, как переводится название UFC, вместе с Атлетической комиссией штата Невада, которая давала разрешение на матч, гарантировали Макгрегору 3 млн долларов. Нурмагамедов, носящий титул чемпиона Лиги, заработает 2 млн "зеленых".При этом эти данные не учитывают дополнительных заработков двух спортсменов в качестве процента с продаж платных трансляций поединка и денег, которые организаторы заработают на рекламе во время матча. Интересно, что Макгрегор накануне сказал, что рассчитывает после боя с Хабибом стать богаче на 30 млн долларов.