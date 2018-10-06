Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать титул чемпиона американской лиги UFC в бою против ирландца Конора Макгрегора, ответил на наскоки соперника, что все покажет во время поединка.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который будет защищать титул чемпиона американской лиги UFC в бою против ирландца Конора Макгрегора, ответил на наскоки соперника, что все покажет во время поединка.Макгрегор в своем стиле нагнетает обстановку перед боем и на дуэли взглядов после процедуры взвешивания ударил россиянина по руке и пытался пнуть его ногой, но вмешались секрьюрити и лично глава UFC Дэйна Уайт. Как уже сообщали 33Live.RuRu, оба бойца накануне сделали вес.При этом надо отдать должное Нурмагомедову, который не поддается на провокации ирландца, вел себя на дуэли взглядов более чем достойно, а затем даже поблагодарил фанатов Конора: "Я хотел бы поблагодарить всех ирландских фанатов и фанатов со всего мира. Вы – причина, по которой этот бой стал возможен. Спасибо всем!"При этом российский спортсмен пообещал поклонникам смешанных единоборств показать хороший бой и намерен его выиграть: "Завтра ночью я размажу вашего парня, ребята, просто размажу. И я сохраню титул".Благодаря давним взаимным нападкам Макгрегора и Нурмагомедова общая обстановка перед турниром UFC 229 довольно нервная. Так конфликт случился во время дуэли взглядов двух других участников будущего вечера – Деррика Льюиса и Александра Волкова. Американец сбил с головы россиянина шапку – Волков в ответ врезал Льюису по лицу и замахнулся ногой.