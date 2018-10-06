ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 35 и частью 2 статьи 241 УК РФ...

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 35 и частью 2 статьи 241 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в одном из заведений в центре столицы злоумышленники вовлекли в занятие проституцией девушек в возрасте от 18 до 30 лет, приехавших из различных регионов России, для оказания клиентам услуг интимного характера за денежное вознаграждение.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ."Сотрудниками правоохранительных органов установлены и задержаны четыре участника и три организатора группы. Еще один фигурант, гражданин иностранного государства, был объявлен в международный розыск", - рассказала Ирина Волк.В августе 2017 года расследование в отношении семи соучастников завершено. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы, которым подсудимые признаны виновными в инкриминируемом им преступлении.В апреле текущего года разыскиваемый обвиняемый задержан в Королевстве Марокко и доставлен в Москву. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.