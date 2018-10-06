Наводнение перед землетрясением – самый крупный остров в Средиземном море подвергается ударам стихии. Жители Сицилии делятся видеозаписями, запечатлевшими наводнение, спровоцированные сильными проливными дождями, шедшими в регионе с начала октября.

Жители итальянской Сицилии – самого большого острова Средиземного моря, делятся в сети видеозаписями, запечатлевшими наводнение, несколько дней осложнявшее жизнь местному населению и туристам.С начала октября на острове шли сильные дожди, спровоцировавшие затопления. Как сообщают местные СМИ, больше всего от стихии пострадали города Катания и Палермо.По улицам прокатились бурные потоки. Нижние этажи некоторых зданий оказались затоплены.В некоторых районах острова из соображений безопасности были отменены занятия в школах.После наводнения на Сицилии произошло землетрясение – утром в субботу, 6 октября, появились сведения о том, что недалеко от вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров.В результате инцидента пострадали несколько человек, все они доставлены в больницы с легкими травмами и в состоянии шока.