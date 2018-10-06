Для получения денежного кредита в размере 450 тысяч рублей женщина предоставила в банк документы, вызвавшие сомнение в подлинности у банковских специалистов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемую в попытке мошенничества в сфере кредитования.В дежурную часть ОМВД России по Мещанскому району поступило заявление от сотрудника одного из банков, расположенного на проспекте Мира, в котором он сообщил, что неизвестная для получения денежного кредита в размере 450 тысяч рублей, предоставила в банк документы, вызвавшие сомнение в подлинности у банковских специалистов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемую – 33-летнюю приезжую женщину. Выяснилось, что злоумышленница представила в банк не соответствующие действительности документы для получения кредита, но довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от неё причинам, так как была задержана сотрудниками полиции.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60