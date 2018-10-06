Злоумышленник, дождавшись окончания рабочего дня, проник в кабинет бухгалтерии, открыл сейф и похитил оттуда денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Черемушки задержали 25-летнего жителя столицы по подозрению в краже денежных средств из сейфа организации.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился представитель одного из магазинов. Мужчина рассказал, что утром он обнаружил, что в магазине отключена сигнализация, а из сейфа, расположенного в бухгалтерии, пропали денежные средства. Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Кочковском проезде задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний москвич, работающий администратором в данном магазине.Установлено, что мужчина имел доступ к ключам от кабинетов и знал код отключения сигнализации. Дождавшись окончания рабочего дня, злоумышленник проник в кабинет бухгалтерии, открыл сейф и похитил денежные средства, которые позже потратил на личные нужды.Следственным отделением ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56