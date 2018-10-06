Подземные средневековые строения обнаружены в ходе реставрационных работ в Таллине под башней Толстая Маргарита, где располагается Морской музей Эстонии.

Подземные средневековые строения обнаружены в ходе реставрационных работ в Таллине под башней "Толстая Маргарита", где располагается Морской музей Эстонии."В ходе строительных работ в Морском музее Эстонии во внутреннем дворе башни "Толстая Маргарита", в центре будущего выставочного зала были обнаружены стена и канал. Эти находки дополняют представления о средневековых укреплениях Таллина", — заявил археолог из таллинской службы охраны памятников старины Рагнар Нурк эстонскому национальному телевидению.Нурк пояснил, что до сих пор существование этих ворот было всего лишь гипотезой. Второе важное открытие — водоотводной канал, по которому из города в море стекала дождевая вода. Находки позволяют продемонстрировать этапы расширения средневековых городских укреплений и системы ворот средневекового Таллина, считают специалисты.Обновленный Морской музей планировалось открыть осенью 2019 года. Однако археологи не исключают, что находки могут повлиять на сроки окончания реконструкции музея."Толстая Маргарита" — одна из башен Таллинской городской стены. Эту орудийную башню со 155 бойницами построили в начале XVI века. Свое название она получила за размеры: 25 метров в диаметре и 20 метров в высоту. С 1830 по 1917 годы использовалась как тюрьма, в том числе для политзаключенных. С 1930 года здесь находится Морской музей Эстонии.