Меган Маркл бежит со дворца, слухи о госпитализации Дмитрия Шепелева, преображение сына-фрика Елены Яковлевой, скандал в финале шоу Голос 60+ и смерть оперной дивы Монтсеррат Кабалье – все это стало предметом споров пользователей Сети на этой неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Меган Маркл бежит со дворца, слухи о госпитализации Дмитрия Шепелева, преображение сына-фрика Елены Яковлевой, скандал в финале шоу "Голос 60+" и смерть оперной дивы Монтсеррат Кабалье – все это стало предметом споров пользователей Сети на этой неделе. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Меган Маркл и принц Гарри 16 октября покинут Британию. Герцог и герцогиня Сассекские отправляются в большой официальный тур.Поездка, судя по графику, будет очень насыщенной. Она займет 16 дней. За это время молодожены посетят Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.25-летний Денис Шальных сменил имидж. Сын Елены Яковлевой отрастил бороду и сменил прическу. Изменения сделали внешность Дениса мягче, а глаза выразительнее.Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело мужчины, стали смотреться очень органично.На Первом канале завершилось шоу "Голос 60+". Победителем стала подопечная Пелагеи Лидия Музалева.Однако такой исход удовлетворил не всех. Зрители устроили в Сети скандал, требуя отдать награду другим исполнителям.В одной из клиник Барселоны умерла оперная дива Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.В конце сентября певицу госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. Медики сообщали, что певица прошла курс лечения и со дня на день должна была отправиться домой. Однако коварная болезнь вспыхнула с новой силой, не оставив Монтсеррат шансов на выздоровление.Мужем Ольги Бузовой стал российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Информацию распространил британский таблоид.Журналисты ошибочно приняли певицу за жены спортсмена. В газете опубликовали их совместное фото, сопроводив провокационной подписью: "Хабиб женился на своей любимой в 2013 году, но она держалась вне поля зрения общественности".ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В И СПЕЦИАЛЬНЫХ !