Ани Лорак все же решилась подать на развод. Поговаривают, что звезду утомили предательства и измены мужа.

Ани Лорак все же решилась подать на развод. Поговаривают, что звезду утомили предательства и измены мужа.О разводе певицы и бизнесмена стало известно после того, как соотвествующие документы поступили в одну из нотариальных контор Киева.По данным украинских таблоидов, 4 сентября юристы получили письмо от Лорак, в котором звезда попросила нотариусов запретить любые действия с ее недвижимостью, объяснив свое требование началом бракоразводного процесса. К документу Ани приложила список своих квартир в Киеве.Отмети, что официально данную информацию Лорак не подтвердила. Певица продолжает молчать, не отвечая даже поклонникам, которые в Instagram оставляют трогательные комментарии, поддерживая свою любимицу."Каролинушка, не грустите...время лечит...затянится Ваша душевная рана, все образумется! Лутшее впереди!!!!! В этой вселенной, найдется достойный мужчина для Вас, который Вас достоин будет", – написала одна из фанаток певицы (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).Напомним, о проблемах в браке Лорак стало известно после того, как ее мужа турецкого бизнесмена Мурата засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.