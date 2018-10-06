Саудовская Аравия ожидает, что к 2030 году ряд стран, добывающих нефть, в том числе Россия, утеряют свои позиции на рынке, полностью потеряв добычу.

К 2030 году Россия войдет в список стран, утративших добычу нефти, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд.Принц полагает, что темпы роста спроса на нефть до 2030 года составят 1-1,5% год. Многие ожидают, что потом эти темпы начнут снижаться, но на самом деле исчезнут производители. Через почти 20 лет Россия или сильно упадет с 10 миллионов баррелей, или потеряет их вовсе.А вот Саудовской Аравии здесь ничего не грозит, уверен принц.Ранее министр энергетики королевства Халед аль Фалех сообщил о росте добычи Саудовской Аравии на 400 тысяч баррелей, экспорта — на 700 тысяч баррелей в сутки за три месяца.Текущая добыча России составляет 11,36 миллионов баррелей. Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия может нарастить еще на 200-300 тысяч в ближайшие месяцы, передает ТАСС.