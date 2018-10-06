Визит президента России Владимира Путина в Южную Корею планируется в следующем году, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В следующем году президент России Владимир Путин собирается посетить Южную Корею. Он принял приглашение президента республики, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Подготовка к визиту займет некоторое время, как только визит подготовят – сроки будут согласованы.В этом году график российского лидера и так перенасыщен, к примеру, на конец текущего года запланирован визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, передает "Интерфакс".