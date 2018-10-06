По статистике Минэнерго, основанной на данных от ВР и Международного энергетического агентства, в 2017 году потребление газа (23%) пока еще отстает и от нефти, и от угля (34% и 28% соответственно).

По статистике Минэнерго, основанной на данных от ВР и Международного энергетического агентства, в 2017 году потребление газа (23%) пока еще отстает и от нефти, и от угля (34% и 28% соответственно). Все более модная и более эффективная возобновляемая энергетика в мировом масштабе пока занимает всего 4%. Согласно прогнозу на 2025 год, возобновляемая энергетика вырастет до 12%. Но все же доминировать продолжат углеводороды. И именно газ начнет "отъедать" и у нефти, и у угля. Но какой газ?Здесь вокруг сплошные болота. Из-за этого ощущается недостаток кислорода. В центральной части России в таком месте бы хотелось поискать грибочки. Но не здесь. Здесь только плюс 3. 71-й градус северной широты. Кстати, 71-я долгота. Красота! Сабетта. Нас прежде всего интересует атмосфера, в которой производится сжиженный газ.Таких строек мы не видели, наверное, с советских времен. Во-первых, даже тогда в Арктике не было таких масштабов. На ускоренной съемке видим, как устанавливались модули. А ведь размер их — с 10-этажный дом. И все это на деньги не государства, а акционеров — уже новое слово.Во-вторых, контейнеры с обрезками металла теперь складируются и вывозятся. Но ради чего еще это делается, помимо сохранения экологии? Это ведь не благотворительность.На московской части Российской энергетической недели было памятное выступление. "Первая отгрузка с нашего нового предприятия на "Ямал СПГ" сжиженного газа куда ушла? В Соединенные Штаты. Потому что это оказалось выгодным. Рынок — жизнь, он все равно пробивает. Вот США боролись с этим проектом, а первый танкер купили именно они. Выгодно оказалось на этом рынке, в данном месте и в данное время купить у "Ямал СПГ". И купили", — отметил президент РФ Владимир Путин.При чем и тут США? Пойдем по хронологии.Раньше о таких широтах, как Сабетта, можно было прочесть только в романах типа каверинских "Два капитана". "Сабетта" — слово никакое не итальянское. Чудное, конечно, название. Версий происхождения — три. Первая — от речки Сабетта. Второе — от местного головного убора. Третья версия, наверное, самая забавная. Ненцам тяжело было произнести слово "советский", и возникла Сабетта.Мы у газохранилища, стилизованного под банку именно советской сгущенки. В те годы абсолютным приоритетом для СССР было строительство нефте- и газопроводов в Европу. Говорим с тем, кто их строил тогда, а сейчас стал самым богатым человеком России, построив порт по экспорту СПГ, то есть сжиженного природного газа.- Леонид Викторович, вы всю жизнь строили трубопровод, а потом вдруг резко взяли и сменили профиль. Закончилась эпоха?- Я начинал свою трудовую деятельность в 1977 году, когда строился коридор Уренгой – Ужгород, — рассказывает председатель правления компании "НОВАТЭК" Леонид Михельсон. — И тоже было много обсуждений, надо это делать, не надо, есть ли экономическая выгода. Представьте сегодняшнюю Россию, если бы у нас не было этого газотранспортного коридора в Европу?На московской части Российской энергетической недели были еще сессии. На той, что была посвящена инфраструктуре, в том числе по поставкам сжиженного газа, главным выступающим был вице-премьер Дмитрий Козак. У нас была возможность поговорить с участниками этой сессии в комнате президиума. Самое понятное объяснение тому, зачем вкладываться в новую инфраструктуру, в том числе по поставкам газа, дал мэр Москвы Сергей Собянин.- Ее государственная важность, сомнений не вызывает. А что от этой инфраструктуры обществу?- В нашей северной стране не было бы инфраструктуры, не было бы жизни. В России, когда лампочка ярко горит, тепло в квартире, вода, — на самом деле это инфраструктура для населения. Она не заметна, не важна. Когда лампочка начитает тухнуть, в квартире начинается холод, а из крана течет желтая вода вместо прозрачной, то все вспоминают, а где коммунальщики, где инфраструктура, почему ею никто не занимается?! Наша общая задача, чтобы коммуналку не замечали, — отметил Собянин.Но вернемся к внешним поставкам и к организатору Российской энергетической недели министру энергетики страны Александру Новаку. "Европе повезло, что есть Россия рядом, которая обладает большими ресурсами. Расстояния небольшие по меркам транспортным. И более дешевый вид доставки — это трубопроводный транспорт. СПГ эффективен по сравнению с трубопроводным на расстояние более 4 тысяч километров", — сказал он.Вот почему в Европе российский трубопроводный газ наверняка всегда будет дешевле заокеанского. Но почему и мы увлеклись, например, газомоторным топливом?Санкт-Петербург. Недавно здесь состоялся финиш международного автопробега техники на природном газе из Китая через Казахстан в Европу (в данном случае в Россию), что является заявкой на успех еще и "Газпрома" на международном рынке газомоторного и опять же сжиженного топлива, к которому примериваются даже железнодорожники."У нас есть самый мощный в мире газотурбовоз. Может везти огромное количество — более 100 вагонов. Как раз используются на Севере. И маневровые локомотивы", — рассказал глава РЖД Олег Белозеров.- То есть это перспектива выхода на мировой рынок не только с российским сжиженным газом, но и с российскими технологиями по транспортировке.?- Конечно.Итак, газопроводы никто не отменяет. Но если хочется думать о будущем и экспортировать газ по всему миру, надо быть гибкими.На Ямале гости Михельсона облачились в национальные наряды коренных для этих мест северян-ненцев и позировали на фоне той самой "сгущенки". Еще бы не облачились — на Ямале уже по-настоящему холодно. Уже на сессии выхватываем гостя с юга Габриэля Мбагу Обиана Лиму, министра горнорудной промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея,- Вы первый раз здесь?- На Ямале — да. Вообще в России – нет, — говорит Лима.- Как вам Ямал?- Очень холодно! Но очень важно. Это ни с чем не сравнить!- Особенно если помнить про 29 миллиардов долларов инвестиций.- И технологии. Русские – первопроходцы.Островная Экваториальная Гвинея — крупнейший экспортер именно сжиженного газа, иначе его оттуда далеко никуда не вывезешь.В кулуарах выездной сессии Российской энергетической недели в Сабетте обращаемся к губернатору Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Артюхову (кстати, к самому молодому губернатору в России, ему всего 30 лет, а значит, по определению к человеку с видением). Он хочет, чтобы в Сабетту пришла еще и железная дорога.- Получается, благодаря тому, как шагнул сжиженный газ и в России, можно развивать и другие инфраструктурные проекты? Например, еще недавно часть грузов из Западной Сибири надо было спускать вниз до Транссиба, а теперь можно будет поднимать на север и по Севморпути?- Совершенно верно. Они сейчас опускаются вниз, там сталкиваются с большим напряжением, которое существует у нас на классических магистралях, на Транссибе. У нас растет грузооборот, хорошие показатели в экономике в этом плане, но нам нужно расширять эти узкие места, — подчеркнул Артюхов.Энергетика и такие новые хабы по экспорту сжиженного газа, как Сабетта, как движители всей российской экономики: кто бы думал о таком еще буквально в прошлом десятилетии?Еще недавно все, что здесь оставалось, — деревянные бараки. Это остатки деревни Сабетта с населением 19 человек, которая была упразднена. Сейчас в новых кварталах живут от 22 до 30 000 вахтовиков. Скоро такой поселок просто обязан появиться и на Камчатке.Суть в том, что благодаря новым возможностям Северного морского пути танкеры с сжиженным газом из Сабетты уже в считаные дни могут достигать (хотя бы и через распределительную базу и на Камчатке) самых удаленных уголков мира, где требуется газ.Газовозы сейчас — супер. Например, Christophe de Margerie перевозит столько сжиженного газа, что хватит на отопление целой европейской страны на неделю. А, значит, можно даже "оторвать" цену на газ от индекса на нефть. Вообще фантастика! Но все более реальная."Давайте сделаем хаб на Камчатке. Если там будет доступность в 3-4 днях пути от главных развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, мы можем иметь объем газа, который можно законтрактовать любому потребителю. Вот вам уже индекс", — предложил Леонид Михельсон.Похоже, мы являемся свидетелями чего-то совершенно-совершенно нового.