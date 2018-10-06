Москва поддерживает дружественные африканские страны, но при этом не собирается указывать им, с кем дружить, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Москва поддерживает дружественные африканские страны, но при этом не собирается указывать им, с кем дружить, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов.Выступая в субботу на саммите по Африке в рамках международного форума "Диалог цивилизаций", он заверил, что Москва будет вносить свою лепту в усилия международного сообщества по оказанию содействия традиционно дружественным Москве африканским странам."При этом, разумеется, мы не намерены навязывать им какие-либо модели развития и тем более указывать, с кем сотрудничать, а с кем нет", – приводит слова Богданова РИА Новости.Высокопоставленный российский дипломат отметил, что у отечественного бизнеса растет интерес к работе с африканскими партнерами по разным направлениям, в том числе в области энергетики, нефтегазовом секторе, геологоразведке и добычи полезных ископаемых. Он добавил, что деятельность российских компаний не только пополняет бюджеты африканских государств, но и формирует национальные квалифицированные кадры, а также создает новые рабочие места.