Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу на шестом этапе Гран-при среди юниоров в словенской Любляне. 16-летний россиянин стал победителем как короткой, так и произвольной программ. Его результат по итогам соревнования составил 219,25 балла.

Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу на шестом этапе Гран-при среди юниоров в словенской Любляне. 16-летний россиянин стал победителем как короткой, так и произвольной программ. Его результат по итогам соревнования составил 219,25 балла.Следом за ним на пьедестале расположился американский юниор Томоки Хиваташи, результат которого равен 215,16 балла, а на третьей строчке расположился японский фигурист Косиро Симада. Его показатели составили 212,95 балла.Отметим, что для Гуменника эта победа стала второй на этапах Гран-при. Благодаря этому он пробился в финал соревнований.