На волне актуальных шпионских скандалов американские журналисты как-то внезапно, но своевременно обнаружили во Флориде еще одного перебежчика из России - предателя Потеева, который, кстати, связан со Скрипалем. Экс-полковник СВР, сдавший США целую группу российских разведчиков, два года назад был объявлен мертвым.

Из США пришла новость о смерти Александра Потеева — бывшего полковника Службы внешней разведки, заочно осужденного в России на 25 лет заключения за госизмену. История предательства Потеева вышла громкой: в 2010-м он бежал в Америку, где выдал целую группу российских разведчиков-нелегалов — которых потом пришлось обменивать. Именно ценность информации, переданной Потеевым, заставляет сейчас усомниться в его смерти: таких нужных перебежчиков часто прячут, объявив мертвыми. Что, впрочем, не означает, что в действительности они здравствуют и процветают.В издании Buzzfeed утверждают, что выяснить, на том ли свете или все-таки еще на этом находится Александр Потеев, решили самостоятельно.За расследование засели примерно через год после того как в российской прессе появилась информация о смерти бывшего замначальника нелегальной разведки СВР, в 2010 году сдавшего в США группу из десяти российских агентов и ушедшего на Запад через Украину под фамилией Дудочкин.Искали Потеева под его настоящим именем и пишут, что нашли. Первым делом наткнулись на дорожный штраф, а также лицензию на рыбную ловлю штата Флорида, выданные на него. Потом узнали, что Потеев якобы даже проголосовал на выборах, зарегистрировавшись республиканцем и указав свою истинную дату рождения — 7 марта 1952 года.Второе имя в документах- Ник, совпало с его реальным отчеством Николаевич. Среди личных данных Алекса Потеева обнаружились номер телефона, электронная почта и два домашних адреса, по которым и отправились репортеры Buzzfeed.Застать перебежчика, правда, не удалось. Консьерж отказался провести в квартиру, сказав, что "Алекс" сам спускается вниз, если ему надо. Его сменщик оказался сговорчивее. В дом провел, но дверь в квартиру открыла пожилая женщина, которая прервала разговор, как только узнала, что перед ней представитель СМИ.В квартире по второму адресу некто, представившийся родственником Потеева, согласился передать ему телефон журналиста и повесил трубку.За комментариями о том, почему двойной агент ведет себя как беспечный пятиклассник, обратились в американские спецслужбы. Там ответили, что это личный выбор Потеева и попросили повременить с публикацией, чтобы не подставить под угрозу его жизнь.Выглядит как-то шатко, но читателя Buzzfeed подталкивает к версии. Мол, российские спецслужбы специально распространили информацию о смерти Потеева, чтобы выйти на его след через переполошившихся родственников и знакомых. Не понятно, правда, что мешало этим спецслужбам самим заглянуть в доступные базы штрафов и рыболовных лицензий.Впрочем, есть и куда менее сложное объяснение о том, почему о заочно осужденном в России на 25 лет за госизмену, решили вспомнить именно сейчас. Среди тех на кого обменяли десятерых, раскрытых Потеевым нелегалов фигурирует бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Классика шпионских сливов.И видимо не случайно месяц назад New York Times написал о предотвращенной попытке покушения на перебежчика во Флориде. Газета писала, что лишь вовремя поднятые по тревоге агенты ФБР тогда смогли остановить приблизившегося к дому убийцу, приехавшего из России. Ссылаясь на всех тех же анонимов Buzzfeed теперь утверждает, что мишенью киллера был именно Потеев. Ну, видимо, как и Скрипаль.