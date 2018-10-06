Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин рассказал о своих впечатлениях от квалификации Гран-при Японии, которая прошла на автодроме Сузуки. Наш пилот занял 17-е место и проиграл своему напарнику канадцу Лэнсу Строллу.

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин рассказал о своих впечатлениях от квалификации Гран-при Японии, которая прошла на автодроме "Сузуки". Наш пилот занял 17-е место и проиграл своему напарнику канадцу Лэнсу Строллу."Хорошая квалификация, — цитирует Сироткина пресс-служба британской команды. – Нам не слишком повезло с трафиком на прогревочном круге, поэтому, когда я начал свой быстрый круг, шины были готовы не лучшим образом"."В целом же, я думаю, мы можем быть довольны нашим кругом. Я выложился на все сто процентов – и то же касается и того, как мы оптимизировали работу машины и отработали с точки зрения операционной деятельности, — признался россиянин.По словам Сергея, его машина подошла в оптимальном состоянии к последнему быстрому кругу: "Так что я не слишком доволен тем фактом, что мы не прошли в следующий сегмент, но я доволен ощущениями и проделанной нами работой".