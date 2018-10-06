Родственники и близкие друзья Шарля Азнавура попрощались со знаменитым певцом на кладбище города Монфор-л`Амори.

Родственники и близкие друзья Шарля Азнавура попрощались со знаменитым певцом на кладбище города Монфор-л`Амори. Перед похоронами в Париже прошла панихида в армянском храме Иоанна Крестителя, пишет ТАСС. На кладбище приехали президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр страны Никол Пашинян.Шарль Азнавур упокоился в фамильном склепе из серого гранита. В нем уже похоронены родители и один из сыновей певца.Азнавур несколько лет прожил в особняке рядом с Монфор-л`Амори и написал ряд знаменитых песен. Сейчас в доме живет сестра певца Аида.