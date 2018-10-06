Несколько членов правления мадридского Реала выразили свое недовольство работой нынешнего главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги и высказались в пользу увольнения испанского специалиста со своего поста.

Несколько членов правления мадридского "Реала" выразили свое недовольство работой нынешнего главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги и высказались в пользу увольнения испанского специалиста со своего поста.В руководстве "Королевского клуба" считают, что испанец не справляется со своими обязанностями и выполнением поставленных задач, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. Под руководством Лопетеги "Реал" занимает вторую строчку в чемпионате Испании, имея равное количество очков с лидирующей "Барселоной" (14). В Лиге чемпионов мадридцы также вторые в группе "G". В предыдущем матче футболисты из Мадрида проиграли московскому ЦСКА (0:1).Он возглавил "Реал" в июне, скандально уйдя из сборной Испании, которую на тот момент возглавлял. Контракт со "сливочными" подписан на три года.