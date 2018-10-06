Полицейские пришли в гости к своему коллеге, участнику Великой Отечественной войны, бывшему сотруднику органов внутренних дел Александру Александровичу Орлову...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО совместно с представителями Совета ветеранов, Общественного совета и Женского совета УВД по ЗАО пришли в гости к своему коллеге, участнику Великой Отечественной войны, бывшему сотруднику органов внутренних дел Александру Александровичу Орлову.Старший оперуполномоченный 3-го отделения ОУР подполковник полиции Екатерина Любезнова вручила памятный знак и лично прикрепила его Александру Орлову на грудь в дополнение к множеству других наград и знаков отличий. К 100-летию Московского уголовного розыска 1-й заместитель Министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой подписал для ветеранов розыска удостоверения к памятному знаку, выпуск которого был приурочен к этой памятной дате. Территориальным аппаратам УВД столицы было поручено вручить эти знаки ушедшим на заслуженный отдых пенсионерам. Ветерану также вручили памятные подарки от имени начальника Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО полковника полиции Александра Чубаркина.Важность общения с ветеранами переоценить невозможно. Каждая встреча с ними становится особенно важной и ценной, как для них, так и для их гостей. Александр Орлов пригласил почетных гостей за стол, поблагодарил за внимание и неравнодушие, за постоянную помощь и заботу, которые ему оказывают сотрудники окружной полиции.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93