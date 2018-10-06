Мужчина совершил поджог автомобиля из-за личного неприязненного отношения к 61-летней владелице машины, возникшего в ходе бытового конфликта...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Щукино задержал мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.В полицию поступило сообщение о возгорании автомашины на улице Ирины Левченко.На место прибыли сотрудники полиции и пожарных расчетов. Пожарные ликвидировали возгорание. Как было установлено, возгорание автомобиля произошло по причине преднамеренного поджога, совершенного в вечернее время неизвестным лицом. Сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний приезжий мужчина. Со слов злоумышленника, он совершил поджог автомобиля из-за личного неприязненного отношения к 61-летней владелице машины, возникшего в ходе бытового конфликта.Дознанием ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56